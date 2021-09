SARONNO – E’ caduto dalla bici imboccando la pista ciclabile di via Roma verso il centro cittadino, poco distante dalla rotatoria all’incrocio con via Miola. Involontario protagonista di questa disavventura un giovane di 13 anni, a soccorrerlo il gestore della adiacente stazione di servizio, Fabio Paticella, che ha fatto intervenire l’ambulanza. Sul posto, ieri alle 13.30, una autolettiga del Sos Uboldo, il cui equipaggio si è preso cura del ciclista, che ha riferito di avere perso l’equilibrio per evitare un’auto di passaggio.

Il ragazzo è stato medicato direttamente sull’ambulanza, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Si è trattato quindi di una vicenda quindi a lieto fine e che si è risolto nel giro di mezz’ora, quando il ciclista ha rirpeso la via di casa; ha riportato solo qualche lieve escoriazione.

(foto: l’intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo ieri nel primo pomeriggio all’ingresso della ciclabile di via Roma, l’arteria che collega periferia e centro di Sartonno)

30092021