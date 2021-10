x

CISLAGO – Fc Como Women annuncia di aver sottoscritto un accordo con Sport Village Cislago, la neonata associazione di gestione dei centri sportivi della cittadina, che le consentirà la totale gestione in autonomia ed esclusiva del nuovo centro sportivo di via dello Sport.

Il terreno di gioco in misto sintetico ed erba naturale di ultima generazione sarà utilizzato dalla prima squadra e dal settore giovanile per gli allenamenti. L’impianto è dotato di un sistema di illuminazione omologato, un’ampia tribuna in cemento con seggiolini in plastica, capienza 360 spettatori seduti (e la predisposizione per una seconda tribuna sul lato opposto), palestra, quattro spogliatoi, infermeria, lavanderia, magazzino, oltre 100 metri quadrati di uffici e un bar. E’ presente anche un ampio parcheggio, in grado di accogliere anche i pullman delle squadre ospiti.

Dicono dal Como: “La società ha fatto questo grande investimento, ennesima tappa di un percorso volto al contributo di valorizzazione del calcio femminile, per dotarsi di una Casa dove riconoscersi, lavorare in completa autonomia senza intoppi, problematiche burocratiche e amministrative. L’opportunità della gestione di un impianto all’avanguardia come questo è un altro passo verso la crescita sportiva e organizzativa della società, che con questa operazione si è dotata di una struttura degna di una società professionistica. In questo impianto le squadre della Primavera nazionale e delle Allieve disputeranno anche le loro gare di campionato, permettendo agli spettatori una veduta del campo da una comoda tribuna con una visione del gioco notevolmente più adeguata. Le calciatrici più piccole invece svolgeranno i loro allenamenti nella vicina struttura in sintetico di via Papa Giovanni XXIII, sempre a Cislago, dotata anche di campi al coperto per affrontare al meglio le sedute di allenamento anche nei periodi invernali, a dispetto delle intemperie e del freddo. Como Women è pronta per affrontare questa stagione sportiva 2021-2022 con un entusiasmo rinnovato e una nuova gestione organizzativa che sta lavorando al massimo per la realizzazione il raggiungimento di grandi obbiettivi.

Como Women altresì ringrazia tutte le associazioni, il Comune di Cislago, e tutte le persone che hanno permesso il raggiungimento di questo primo traguardo, dei numerosi da conseguire, nelle ambizioni della società e del presidente Stefano Verga”.

(foto: il campo di calcio dello Sport Village di Cislago)

