LAZZATE – “Ci giungono segnalazioni di persone che chiedono di entrare nelle case con molteplici scuse spacciandosi per operatori del Comune o per figli del nostro personale”: l’avviso viene dal Comune di Lazzate, che mette in guardia gli abitanti nella zona, a fronte del verificarsi di questo genere di episodi, negli ultimi giorni.

“Il Comune – viene ricordato dai responsabili della municipalità lazzatese – non ha dato alcuna disposizione! Si tratta quindi di persone male intenzionate: non aprite assolutamente le porte di casa e nel caso chiamate immediatamente le forze dell’ordine”.

Si tratta, purtroppo, di fatti già visti anche nella zona, dove questo genere di raggiri si sono già verifica, anche di recente. Nel mirino soprattutto gli anziani.

(foto: una pattuglia della polizia locale in servizio nella zona. A fronte di situazioni dubbia, prima di aprire la porta il suggerimento da parte delle autorità è di contattare sempre polizia o carabinieri, per gli accertamenti del caso)

02102021