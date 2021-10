Calcio Promozione: sconfitta casalinga per l’Universal Solaro, al Valle Olona basta Guarda

x

SOLARO – Sconfitta casalinga per l’Universal Solaro di Crucitti che cade contro il Valle Olona, presentatosi al Centro Sportivo Gaetano Scirea con zero punti raccolti dopo le prime due sfide di campionato.

Il Solaro ci prova ma a sbloccarla è il Valle Olona al 29’ del primo tempo grazie alla rete di Guarda; marcatura che permette agli ospiti di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio.

Nella ripresa solaresi a trazione anteriore alla ricerca del gol del pareggio, che però non arriva; finisce 0-1.

Rimandata dunque la prima vittoria in campionato per il Solaro che settimana prossima se la vedrà in casa dell’FBC Saronno, oggi super nella vittoria 2-3 in casa della Solese

Universal Solaro – Valle Olona 0-1

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Franco, Parisi, De Carlo (20’ st Pellegrino), Franzoni, Quaglia (26’ st Cetti), Somaini (12’ st Giglio), Rotiroti (30’ st Capelli), Fioroni (34’ st Donato), Bottan, Di Patria. A disposizione: Gambino, Capelli, Castiglioni, Cetti, Donato, Giglio, Leoncini, Pellegrino, Baron. All.: Cernivivo.

VALLE OLONA: Croce, Ghioldi (41’ pt Fersino), Clerici, Toma, Caprioli, Laita (20’ st Salatino), Clerici, Moroni, Guarda, De Rosa (41’ st Di Fatta), Shullani (13’ st Guarino). A disposizione: Buffoni, Fersino, Salatino, Forunati, Bernasconi, Guarino, Wuafo Foca, Provasi, Di Fatta. All.: Rovellini

Marcatori: 29’ pt Guarda (VO)