SARONNO – “Saronno è una piazza importante per noi, ci è spiaciuto non poter utilizzare la location del Mils ma era importante riprendere e tornare e oggi sta andando benissimo”.

E’ il primo bilancio a caldo, mentre gli appassionati cercano tra copertine e custodie l’oggetto dei loro desideri, del portavoce dell’associazione culturale “33&45” che oggi in corso Italia ha organizzato la fiera del vinile.

Quindici espositori hanno esposto vinili, 33 e 45 giri, cd, articoli nuovi ed usati in corso Italia e dalle 9 gli appassionati soprattutto over 40 si sono alternati tra gli stand. “Sicuramente una buona affluenza del resto è il primo appuntamento in presenza e la piazza di Saronno ci ha sempre dato un grande riscontro sia come risposte dalla clientela sia come espositori. Basti dire che oggi abbiamo presenze dal Piemonte e dalla Liguria e questo contribuisce a dare varietà e interesse all’appuntamento”.

Il cielo grigio non ha scoraggiano ne clienti ne espositori: “Avevo proprio voglia di curiosare tra i vinili in mezzo ad altri appassionati, ho atteso tanto questo momento – commenta Michele – e non mi sono certo fatto fermare da qualche goccia d’acqua”.