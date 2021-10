x

CARONNO PERTUSELLA – CISLAGO – Risultati a rilento e poche sorprese le per Amministrative nel Saronnese.

Il primo dato che è emerge è il netto calo dell’affluenza -6% (60,96% a 54,62) a Cislago e addirittura -10% a Caronno Pertusella (da 55,16% a 45,45%)

A Cislago vince e convince Stefano Calegari ex primo cittadino tornato in campo con la civica Ies che sfonda quota 1900 voti e stacca Gianluigi Cartabia candidato con il centrodestra sostenuto da Lega e Fi e Debora Pacchioni scesa in campo col centrosinistra che si attestano entrambi oltre quota 900. Di poco sopra i 500 voti per la Civica di Lista. Facile pensare che i cislaghesi abbiamo deciso di cambiare dopo l’ultima movimentata consigliatura che si è conclusa con il commissariamento.

A Caronno si andrà al ballottaggio. Ottima performance del sindaco uscente Marco Giudici che migliora il proprio consenso attestandosi intorno al 45% seguito dallo sfidante del centrodestra Valter Galli che si sfera al 39%. Soddisfattissimo anche il terzo candidato Antonio Persiano che malgrado la scelta di scendere in campo davvero all’ultimo minuto ha ottenuto un risultato che supera il 15%. Galli si è detto soddisfatto per risultato ottenuto e pronto alla sfida finale. Pronto al rush finale del ballottaggio anche Marco Giudici mentre Antonio Persino si è detto pronto a parlare con gli altri due candidati ma solo sui programmi.