Persiano: “Giudici è stato un attento stratega. Controlleremo che le promesse vengano mantenute”

CARONNO PERTUSELLA – I complimenti al vincitore, un’attenta analisi del risultato locale (a partire dall’impatto delle dinamiche nazionali e dell’affluenza) e non ultimo l’impegno per il prossimo quinquennio per l’intera comunità. L’ormai ex candidato sindaco ora consigliere comunale Antonio Persiano della lista civica “Uniti per Caronno Pertusella e Bariola” commenta i risultati del ballottaggio con cui Marco Giudici ha riconquistato la fascia tricolore.

Complimenti a Marco Giudici. Si è dimostrato politicamente un attento stratega. Galli è stato penalizzato dalla scarsa affluenza. Credo anche che l’elettorato della mia lista, in occasione del ballottaggio si sia diviso a metà, in linea con la trasversalità che abbiamo sempre dichiarato di avere. In ultimo le vicende nazionali dei vari scandali su Lega e Fdi penso abbiano pesato anche sul nostro ballottaggio. La nostra sarà un’opposizione oggettiva e priva di pregiudizi, stando attenti che le tante promesse fatte agli elettori vengano concretizzate nei prossimi 5 anni.

(foto archivio)