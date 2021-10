Elezioni Caronno, tutto quello che c’è da sapere sul ballottaggio Giudici/Galli e la caccia all’accordo con Persiano

x

CARONNO PERTUSELLA – Tutto come da programma e tutti soddisfatti a Caronno Pertusella dove la tornata elettorale ha riservato poche emozioni visto che prevedibilmente andrà al ballottaggio il sindaco uscente Marco Giudici per il centrosinistra contro Valter Galli del centrodestra.

I NUMERI

Ottima performance del sindaco uscente Marco Giudici che migliora il proprio consenso attestandosi intorno al 44,35% (con oltre 2.518 voti). Il candidato del centrodestra Valter Galli supera il 39% con più di 2223 voti. Soddisfattissimo anche il terzo candidato Antonio Persiano che malgrado la scelta di scendere in campo davvero all’ultimo minuto ha ottenuto un risultato che supera i 937 voti ossia il 16,5%. Insomma tutto come previsto a Caronno tanto che tutte le coalizioni sono soddisfatte a partire da Uniti per Caronno Pertusella e Bariola di Antonio Persiano si è detto pronto a parlare con gli altri due candidati per valutare eventuali accordi ma solo un programmi e progetti.

AFFLUENZA

In entrambe le elezioni però pesa il calo dell’affluenza: rispetto all’ultima tornata gli elettori sono calati del -10% (da 55,16% a 45,45%) fermandosi a quota 6.458 votanti su 14.208 iscritti alle liste elettorali. Le schede bianche sono state 30 (0.46%) e quelle nulle 238 (3.69%).

COMMENTI

Marco Giudici: “Buon lavoro, ora organizziamoci per il ballottaggio”



Valter Galli: “E’ quello che ci aspettavamo, ora al lavoro per il ballottaggio”



Antonio Persiano: “Parleremo con tutti ma solo sui programmi”