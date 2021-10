[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – I giorni di pioggia intensa hanno messo ko, ancora una volta, il sottopasso di via Primo Maggio che stamattina si è completamente allagato. E’ entrato in funzione il semaforo che blocca le auto appena l’acqua arriva a livelli proibitivi per i veicoli e la polizia locale ha provveduto a bloccare i due accessi, da corso Italia e da via Novara, ma i disagi non sono mancati.

E’ stata una mattinata di code e rallentamenti per gli automobilisti e percorso “allungato” dal Retrostazione per gli studenti diretti al polo scolastico. Problemi anche in centro dove alcuni negozi sono stati costretti a chiudere a causa dell’acqua che entrava dalle porte e dalle vetrine. Difficoltosa la circolazione in via Roma nel primo tratto tra la parrocchia della Regina Pacis e via Biffi dove si formano maxi pozze. Segnalati dagli automobilisti anche problemi alla rotonda tra via Varese e viale Lombardia.