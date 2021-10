GERENZANO – Dai banchi del consiglio comunale, ai comunicato stampa alla decisione, da parte del vicesindaco di Gerenzano, Pierangelo Borghi, di presentare una denuncia querela nei confronto del capogruppo della lista di opposizione “Borghi sindaco”, il leghista Cristiano Borghi.

Ecco, in sintesi, la posizione del vicesindaco Borghi, esponente della lista civica di maggioranza, Insieme e libertà per Gerenzano.

Stanco di questo inutile ed infruttuoso stillicidio e mosso dalla necessità di tutelare la mia persona e la mia attività professionale, che ho svolto per oltre 11 anni come tecnico comunale del Comune di Gerenzano e dal 1994 come libero professionista, ho provveduto al deposito di denuncia-querela nei confronti di Cristiano Borghi, rappresentante della lista Cristiano Borghi sindaco. Il 17 gennaio 2018, ormai quasi 4 anni fa, ho prudenzialmente rimesso la delega ai Lavori pubblici conferitami nel 2012 (non ho mai avuto deleghe né all’Urbanistica né, tantomeno, all’Edilizia privata, ovvero in quei settori in cui svolgo la mia attività di geometra nel nostro Comune) per evitare che si potesse pensare a “possibili conflitti d’interesse” come indicato in una nota del 4 ottobre 2017 a firma del segretario comunale uscente , e ciò nonostante il nuovo segretario comunale, interpellato sul punto, con nota del 21 novembre 2017 avesse precisato come con riferimento all’articolo 78 del Tuel “il dovere di astensione si concretizzi per l’assessore comunale, qualora la sua attività professionale privata sia esercitata nello specifico settore della materia delegata dal sindaco”.