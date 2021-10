x

LIMBIATE – Spada nella roccia? Forse voleva essere una “citazione” al celebre film, quella di chi ha lasciato uno spadone conficcato nel terreno, e pronto all’uso, nel Parco delle Groane: si pensa uno spacciatore, che in questo modo evidentemente voleva “intimorire” eventuali concorrenti oppure clienti poco propensi a pagare la droga: il singolare rinvenimento, c’era la spada ma non il pusher probabilmente scappato a gambe levate appena ha visto arrivare le forze dell’ordine, è stato compiuti in questi giorni nell’ambito dei pattugliamenti congiunti delle polizie locali della zona nel Parco delle Groane e zone limitrofe.

Non c’era solo la spada, una katana, ma un vero e proprio bivacco dei pusher, dove sicuramente veniva smerciata droga al dettaglio. L’arma è stata posta sotto sequestro dagli agenti del comando di Limbiate. Il rinvenimento di armi non è una novità nei boschi delle Groane, già in passato (foto) ne erano state sequestrate parecchie.

