MORAZZONE – Guardando all’inizio d’annata, è il Fbc Saronno il favorito per l’incontro serale di Coppa Italia, sedicesimi di finale, sul campo di Morazzone e contro la formazione locale che comunque in questa stagione si è già tolta diverse soddisfazioni. Su ilSaronno dalle 21 la cronaca play by play del match.



Si gioca con la formula della “partita secca”, in caso di parità al novantesimo si passa direttamente ai calci di rigore. Arbitro Manuel Monti di Como, assistenti Andrea Mazzeo di Busto Arsizio e Sami Buzani di Busto Arsizio. Nel Morazzone attenzione ai due migliori marcatori, Ghizzi e Giordano; il Saronno potrebbe contrapporre una formazione molto simile a quella vista domenica, e dunque con in campo assieme i due centravanti, Iacovelli e Milazzi in uno schieramento marcatamente offensivo.

Si gioca al centro sportivo comunale di viale Europa 42, ingresso del pubblico consentito, con green pass.



Sempre dalle 21 si disputa anche Universal Solaro-Cinisello, arbitro Sergio Cavalleri di Treviglio, assistenti Andrea Colitti di Cinisello Balsamo e Luca Scognamiglio di Saronno.

13102021