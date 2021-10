SARONNO – “Il progetto degli ospedali e delle case di Comunità, ce ne sarà una anche a Saronno, inciderà sulla vita delle lombarde e dei lombardi per decenni. Per questo continuo a ritenere inaccettabile il modo di agire di Regione Lombardia che ha preso delle decisioni rispetto alle iniziative sul Pnrr individuando dove collocare queste importanti strutture senza confrontarsi in modo adeguato con i sindaci”. Lo dice

Prosegue Astuti: “Il progetto, infatti, è stato presentato solo in una videoconferenza della durata di qualche minuto. Troppo poco per dare un giudizio, tanto che il consiglio di rappresentanza dei sindaci non ha espresso alcun parere ma ha chiesto ulteriori approfondimenti. In risposta sono stati programmati due incontri seminariali il 27 e il 28 ottobre prossimi, a decisioni prese.