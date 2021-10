[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Le cause non sono state chiarite ma i tecnici di Arpa hanno trovato, nel corso degli abituali controlli, alcuni danneggiamenti alla barriera idraulica e ai piezometri posizionati nell’ex Cantoni per la bonifica delle acque in corso da tre anni nell’ex area dismessa alle porte della Cassina Ferrara.

Probabilmente i danneggiamenti sono stati provocati, direttamente o indirettamente, dai cantieri in corso in zona dalle demolizioni alla realizzazioni di opere viarie come i marciapiedi. Il problema è stato riscontrato nelle ultime ore dai tecnici Arpa che hanno allertato il Comune che si è attivato per far eseguire le riparazioni della barriera e la sostituzione dei piezometri.

“Non si tratta di interventi che provocheranno problemi di inquinamento o di qualità dell’acqua – spiegano dal Comune – si è però fermato il miglioramento della qualità dell’acqua che riprenderà non appena ultimate le riparazioni”.

A seguire la situazione l’assessore all’Ambiente Franco Casali: “Stiamo monitorando con Arpa – afferma esponente della Giunta – il ripristino in tempi brevissimi di quanto danneggiato. Abbiamo consentito l’avanzamento dei lavori alla condizione che questi tempi vengano rispettati e garantita la piena operatività di tutte le attività necessarie al rispetto dei programmi di cantiere e delle relative misure di sicurezza ambientale”.

(foto archivio)

