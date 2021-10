x

SARONNO/SARONNESE – Saronno dedica l’intera settimana al mondo della bicicletta con un gran finale questo fine settimana, ma l’offerta del territorio non si ferma qui: c’è il teatro a Limbiate e Saronno, gli stand espositivi con i prodotti europei a Cesano Maderno e le passeggiate organizzate nella Milano dei grattacieli.

Venerdì 15 ottobre

SARONNO – Alle ore 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena lo spettacolo “Furiosamente” di e con Lucilla Giagnoni, collaborazioni ai testi Maria Rosa Pantè. Per informazioni e prenotazioni sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Da venerdì 15 a domenica 17 Ottobre

CESANO MADERNO – Dalle 9 alle 24, per le vie del centro storico, torna la nuova edizione del “Mercato europeo”, tre giorni di rassegna espositiva. Informazioni al sito www.comune.cesano-maderno.mb.it.

Sabato 16 e domenica 17 Ottobre

SARONNO – Alle 16.30 e alle 20.30, nella sede di “UFO_Saronno” in viale Santuario 21, spettacolo “Inferno – quante oscurità occorre traversare per divenire luminosi” con le voci dei detenuti di San Vittore, figure animate dai ragazzi dell’accademia del profondo, regia di Emanuele Fant. Info al sito internet www.ufosaronno.com.

Sabato 16 Ottobre

SARONNO – Dalle 9.30 alle 19.30, si svolgerà “Saronno bike week village: il centro storico si riempie di attività legate al mondo della bici. Info al sito www.comune.saronno.va.it.

MILANO – Alle 11.45, “Milano Guida” propone una visita guidata ai grattacieli del quartiere Garibaldi. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.milanoguida.com.

SARONNO – Alle ore 18.30, allo starhotels Gran Milan di via Varese 23, presentazione del libro “Giuseppe De Donno, il medico che guariva dal Covid con il plasma iperimmune” del giornalista Antonino D’Anna organizzata dall’associazione “La Rivincita”. Info e prenotazione obbligatoria all’e-mail [email protected].

LIMBIATE – Alle 20.30, al teatro comunale via Valsugana 1, concerto “Tu chiamale se vuoi emozioni” dedicato alle canzoni di Lucio Battisti. Organizzato dall’associazione “Amiche per mano” in collaborazione con l’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo e patrocinato dal comune, la serata benefica vuole sostenere tutte le persone colpite da cancro al seno e sensibilizzare sul tema della prevenzione, della cura e del benessere psicofisico. Un concerto tutto da scoprire, presentato da Flavio Zinni e con la partecipazione di numerosi protagonisti del mondo musicale italiano. Il ricavato andrà in beneficenza all’associazione “Amiche per mano”. Info al sito www.comune.limbiate.mb.it.

Domenica 17 Ottobre

RESCALDINA – La biblioteca “Lea Garofalo” di via Battisti 3, propone laboratori creativi per bambini dai 2 ai 5 anni alle 10.30 e alle 11.30. Prenotazione obbligatoria all’e-mail [email protected].

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Nella cornice storica di villa Arconati (in foto), fondazione Augusto Rancilio propone un esclusivo pranzo nelle sale dedicate alla mostra di arte contemporanea “l’artificio pulsante” di Riccardo Rossati. Info e prenotazioni al sito internet www.villaarconati-far.it.

SARONNO – Alle 16, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, spettacolo per famiglie dal titolo “Storia di Nina” con testo e regia di Valentina Maselli. Info e prenotazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

SARONNO – Alle 18.30, all’oratorio della Regina Pacis in via Roma, verrà proposto “Aperitivo in oratorio”. Prenotazione obbligatoria inviando un messaggio via whatsapp al numero 334737822.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito.