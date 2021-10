x

SARONNO – Dà in escandescenze in centro, spaventa e passanti e viene soccorsa da una ambulanza: momenti concitati questa mattina poco dopo le 10 lungo il pedonale corso Italia dove una donna ha iniziato ad urlare, all’apparenza senza motivo. Non solo, ha anche rovesciato a terra tutto quello che aveva in una borsa, all’apparenza capi di abbigliamento. Alcuni passanti, decisamente preoccupati al pari di diversi negozianti della zona attirati sulla porta della loro attività dalle grida provenienti dalla strada, hanno quindi contattato il comando dei carabinieri, quello della polizia locale saronnese e 118 e sul posto è arrivata una ambulanza attivata dal coordinamento per le emergenze sanitarie.

La donna, che era decisamente agitata, è stata tranquillizzata dal personale della autolettiga ed alla fine non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio: precedente intervento di ambulanza sempre in corso Italia nel centro pedonale di Saronno per una emergenza di carattere sanitario)

15102021