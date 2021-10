x

SARONNO – La Criterium, competizione ciclistica Fci nazionale in programma oggi pomeriggio, a partire dalle 14 sul circuito cittadino di Saronno coinvolgerà tanti ciclisti appartenenti alle quattro categorie in gara: scatto fisso uomini, scatto fisso donne, under 23 uomini ed Elite (professionisti) uomini. Partenza nei pressi del Municipio in via Milano.

Per permettere lo svolgimento della gara in sicurezza, sono stati individuati diversi provvedimenti viabilistici che riguarderanno l’area del centro cittadino e le zone limitrofe e che sono consultabili nel dettaglio sul sito internet del Comune di Saronno ( https://www.comune.saronno.va.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=18758

Ad accompagnare la manifestazione sportiva, in piazza Libertà e corso Italia, dalle 9.30 alle 19.30, sarà allestito il “Saronno bike week village”, che propone attività legate al mondo delle bici.

TUTTE LE NORME DELLA VIABILITA’

Dalle 6 alle 24: per consentire a residenti ed operatori commerciali soste alternative nella città, tutti i posteggi a pagamento, le zone disco orario e le zone a pagamento, sono a sosta libera. I fornitori dei servizi o le attività commerciali che si trovano all’interno del circuito potranno assestarsi nelle aree limitrofe alle chiusure e nei relativi spazi a sosta libera. Gli addetti alla manifestazione creeranno corridoi pedonali vigilati per consentire ed agevolare il transito pedonale. I clienti dell’albergo “Star Hotel” ed i clienti della attività commerciali insistenti sul percorso, potranno sostare negli orari della manifestazione nei posteggi di piazza Tricolore (Posta) e I maggio e aree limitrofe da via Pacinotti, via Padre Giuliani e via Fiume.

