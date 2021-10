Il ministro Lamorgese parla dei Telos al corteo “no green pass” in Senato (video)

x

SARONNO – La presenza degli anarchici del centro sociale Telos alla guida del corteo no green pass sabato a Milano è stata citata in Senato nell’informativa della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Il Collettivo Adespota aveva annunciato la trasferta milanese per partecipare alla manifestazione no green pass di Milano sui social. Gli anarchici saronnesi avevano spiegato così le proprie motivazioni: “Questo sarà il primo sabato dopo l’entrata in vigore del Green pass obbligatorio per tutti i luoghi di lavoro.

Per noi ha un valore, anche simbolico, andare tutti/e insieme nel capoluogo a manifestare il nostro dissenso e fare pressioni affinché il lasciapassare venga abolito. Vogliamo scendere in strada a fianco di migliaia di persone che come noi stanno lottando, resistendo e per questo sono sotto attacco dalla repressione di piazza”. Si sono ritrovati alle 15 a Busto Arsizio in piazza San Giovanni e alle 17 erano a Milano. Come riporta la cronaca del Corriere della Sera e confermato anche dal ministro “attorno alle 18.30 la testa del corteo è stata presa dagli anarchici del centro sociale Telos di Saronno”.

