ARESE – Sino al 3 novembre, “la leggenda si trasferisce a Il Centro” con 13 esemplari di drago, in piazza Primark e nell’Area eventi, pronti a stupire con movimenti e suoni incredibili.

Animate grazie alla tecnologia Animatronics, le grandi e fedeli riproduzioni di drago in mostra, emettono suoni da brividi e muovono le diverse parti del corpo immergendo il pubblico in un’esperienza emozionante e adrenalinica proiettandoli nel mondo favoloso di questi animali da leggenda.

A visitare l’esposizione è stata oggi una rappresentativa di atleti ed atlete della Nazionale italiana Fisi, la Federazione italiana sport invernali. Il Centro è lo spazio commerciale situato alle porte del Saronnese, in via Luraghi ad Arese. Per visitare la mostra basta recarsi a il Centro.

(foto: la Nazionale italiana Fisi in posa davanti a due draghi esposti a il Centro di Arese)

21102021