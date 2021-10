Trenord, sciopero domenica 24 ottobre

x

SARONNO – Dalle 3 di domenica 24 ottobre alle 2 di lunedì 25 ottobre è indetto uno sciopero che interessa esclusivamente il personale di bordo dei treni. Sono quindi possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria (esclusa la lunga percorrenza). Lo comunica Trenord.

Il Servizio regionale, suburbano ed il servizio aeroportuale potranno subire variazioni o cancellazioni. Poiché lo sciopero avviene in una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia. Per i servizi aeroportuali, nel caso di cancellazione dei treni, potranno essere predisposti degli autobus sostitutivi:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 , senza fermate intermedie. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

, senza fermate intermedie. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale, tramite la App dell’ente ferroviario.

“Invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor” dicono da Trenord.

