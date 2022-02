x x

SARONNO / CESANO MADERNO – Controlli lungo la ferrovia Saronno-Seregno: sono state identificate 141 persone, gli accertamenti sono stati eseguiti nelle scorse ore dalla polizia di Stato e dalla polizia locale ed hanno avuto come “epicentro” l’area dello scalo di Cesano Maderno.

Al vaglio i permessi di soggiorno e i green pass

Nell’ambito dell’operazione sono finiti nei guai 3 extracomunitari: si tratta di persone originarie di Tunisia e Marocco, che sono stati inviati alla questura di Monza per accertamenti sulla loro posizione di immigrati in Italia. All’intervento hanno tra l’altro preso parte gli agenti del reparto prevenzione crimine della Lombardia e dell’ufficio immigrazione. Non hanno riguardato solo gli stranieri, ma hanno avuto anche la finalità di compiere uno screening riguardo al possesso del green pass da parte degli utenti ferroviari e dei locali pubblici di Cesano.

(foto: polizia allo scalo di Saronno centro)

04022022