GERENZANO – Incidente col monopattino oggi sull’ex statale Varesina, in territorio di Gerenzano: è successo alle 9.25 nei pressi della rotonda che si trova all’intersezione con via Carducci ed il confine con Saronno. Sul posto è subito accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivato una ambulanza del Sos di Appiano Gentile che già si trovava nelle vicinanze.

Il ferito, un ragazzo di 29 anni, è stato trasportato all’ospedale saronnese per essere medicato di non gravi contusioni; i militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire con precisione quale sia stata la dinamica di quanto avvenuto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità. Come detto, le conseguenze per il ventinovenne non sono state comunque serie.

Si tratta, in zona, dell’ennesimo incidente in poco tempo che vede coinvolti i nuovi veicoli della così detta “mobilità elettrica”, che sono sempre più popolari.

(foto archivio: pattuglia dei carabinieri in “Varesina” a Gerenzano)

22102021