Calcio Eccellenza, la Varesina si fa raggiungere

SESTO CALENDE – E’ finita con un pareggio la sfida tra Sestese e Varesina, oggi pomeriggio per la sesta giornata di Eccellenza: 1-1 con reti Sarr dopo un quarto d’ora, per gli ospiti; il pari è stato firmato da Pedrabissi poco dopo direttamente su calcio di rigore.

Sestese-Varesina 1-1

SESTESE: Menegon, Lunghi, Mandracchia, Marioli, Papasodaro, Cusaro, Lombardo (11′ st Fall), Bigioni, Dellavedova (12’ Selpa), Pedrabissi (35′ st Frigerio), Colombo. A disposizione Passaretta, De Bernardi, Marin, Russo, Trevisan, Zorzetto. All. Roncari.

VARESINA: Spadavecchia, Mira, Bernardi, Sarr (37′ st Tomasini), Poesio, Sogno (9’ st Tripoli), Deodato (20′ st Erbini), Gregov, Romeo (10′ st Bellacci), Schieppati, Sordillo (35′ st Gottardi). A disposizione Castelli, Nejimi, Essan, Kate. All. Spilli.

Marcatori: 17′ pt Sarr (V), 21′ pt Pedrabissi (S) (rig.).

Sempre in Eccellenza, il pari 1-1 dell’Ardor Lazzate in casa contro la Rhodense, per i lazzatesi in gol il “solito” Berberi.

(foto archivio: un precedente incontro della Varesina)

24102021