x

x

TURATE – E’ stato Luca Marchesotti a decidere l’esito del derby fra Salus Turate e Rovellasca 1910 questo pomeriggio nel girone B della Prima categoria. La rete di Marchesotti vale infatti il successo della sua squadra, il Rovellasca, che adesso riprende quota in classifica mentre la Salus resta nei bassifondi. Rallenta invece la capolista l’Esperia Lomazzo, 1-1 in casa contro l’Albate: ai lomazzesi non basta la rete di Drago.

Risultati della 7′ giornata: Ardita-Albavilla 2-0, Menaggio-Fenegrò 7-1, Esperia Lomazzo-Albate 1-1, Guanzatese-Monnet Xenia 2-3, Portichetto-Tavernola 2-0, Montesolaro-Cantù San Paolo 0-2, Salus Turate-Rovellasca 1910 0-1. Questa la classifica del girone B di Prima categoria: Esperia Lomazzo 17 punti, Cantù San Paolo 16, Monnet Xenia 15, Guanzatese 14, Ardita e Menaggio 12, Rovellasca 1910 11, Albavilla e Portichetto 10, Albate 9, Montesolaro 6, Salus Turate e Fenegrò 3, Tavernola 0.

(foto da Fb, Luca Marchesotti oggi a segno con il Rovellasca 1910, Immagine di Simone Bianchi)

31102021