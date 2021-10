x

GALLARATE – Torna un derby locale che mancava da tanto tempo, per la settima giornata di Promozione oggi pomeriggio si sfidano Gallarate e Fbc Saronno. Inizio alle 14.30, diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro Jon Alia di Milano. Per il Fbc Saronno si tratta di proseguire la serie positiva, ancora da scoprire la formazione che verrà schierata da mister Niccolò Taroni che ha una buona scelta di soluzioni diverse, vista l’ampia rosa. C’è da aspettarsi una formazione spiccatamente offensiva per non farsi lasciare sfuggire i tre punto contro una formazione che sinora in questo campionato ha un po’ faticato.

Le statistiche delle due squadre – Nel Saronno, che è terzo in classifica con 13 punti (9 in casa e 4 in trasferta), miglior marcatore è attualmente Davide Milazzo con 3 reti, Orazio Iacovelli ne ha fatte 2. Il Gallarate ha sinora raccolto 5 punti, tutti in trasferta, con un bilancio complessivo di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. Migliori marcatoro Nicolò Ferrari e Riccardo Petruzzellis con 2 reti.

Dove si gioca – Per l’indisponibilità, per lavori, del campo di gioco del Gallarate l’incontro viene disputato al centro sportivo di via Monte Santo 34 nella frazione di Cedrate, sempre sul territorio comunale gallaratese.

