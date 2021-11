x

COGLIATE – Sono stati identificati e multati gli sporcaccioni che nei giorni scorsi avevano abbandonato rifiuti sul territorio comunale: il giro di vite dell’Amministrazione comunale contro questo genere di episodi sta dando i suoi frutti ed è stato lo stesso sindaco Andrea Basilico a riferire del buon risultato ottenuto, con un pizzico di ironia.

“Sono stati multati e denunciati due simpatici personaggi che sono venuti addirittura da Milano e Arese per abbandonare per strada i rifiuti dei loro cantieri” fa sapere il primo cittadino con riferimento ai resti dell’edilizia che di recente erano stati rinvenuti in paese. Ovviamente l’ente locale ha fatto provvedere alle pulizie del caso, procedendo con un corretto smaltimento di tali materiali.

I controlli proseguiranno, ed anche i cittadini possono dare il loro contributo segnalando al Comune o alla polizia locale la presenza di eventuali discariche abusive.

(foto: unas immagine dei rifiuti che erano stati trovati sul territorio comunale di Cogliate. Gli “sporcaccioni” erano arrivati addirittura da Milano ed Arese)

