SARONNO – “Carissima, butta via quei brutti pensieri e pensa alla tua bambina. Due giorni fa eri disperata con i tuoi occhi pieni di lacrime e mi dicevi che tutti ti avevano abbandonata”.

Inizia così il messaggio di Paolo Bocedi che fa il punto della situazione della mamma saronnese che domani con la sua bimba di 3 anni e il compagno resterà senza casa. La 42enne ha lanciato ieri un appello dalle pagine de ilSaronno per trovare una soluzione che permetta alla sua famiglia di ripartire.

Sono stati tantissimi i messagi di solidarietà arrivati sui social alla famiglia e non sono mancate le persone che si sono mobilitate per portare un aiuto concreto e per risolvere il problema dell’abitazione.

“Oggi posso dirti che l’assessore Ilaria Pagani, come mi aveva promesso, sta cercando di risolvere il tuo problema con i suoi collaboratori. Ma anche Sara Giudici direttrice de ilSaronno che si è messa subito a disposizione per aiutarti, come del resto moltissimi cittadini che mi hanno contattato per esprimerti solidarietà. Natale è vicino e non permetterò che tua figlia resti senza sorriso per nessuna ragione al mondo. Attendo dalle attuali autorità preposte quella carezza che fino ad oggi nessuno ti ha dato”

04112021