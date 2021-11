x

CERIANO LAGHETTO – In questo fine settimana a Ceriano Laghetto sono in programma apuntamenti importanti. Il primo, sabato 6 novembre, riguarda l’inaugurazione dell’Area rcosostenibile, un luogo di promozione della sostenibilità ambientale. Tra piazzale Martiri delle Foibe e via Caimi sono state installate una nuova casetta dell’acqua e le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Fin dal mattino, sul piazzale ci sarà l’esposizione di auto e moto elettriche a cura di diversi concessionari della zona. Ci sarà la possibilità per tutti i visitatori di osservare i veicoli e informarsi su funzionamento, consumi e costi.

Alle 15.30 è in programma la breve cerimonia di inaugurazione in cui verranno presentate la nuova casetta dell’acqua realizzata da Brianzacque che va ad aggiungersi a quelle presenti in frazione Dal Pozzo e in piazza San Damiano e che per il primo periodo sarà in funzione con erogazione gratuita e senza tessera, e le nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici. A seguire ci sarà inoltre l’inaugurazione dell’opera permanente “Una goccia per la vita” realizzata dalla scultrice Simona Bocchi appositamente per il Comune di Ceriano Laghetto dove l’artista risiede. Per concludere la giornata una risottata per tutti i presenti.

