SARONNO – Appuntamento domenica 7 novembre alla chiesa di San Pietro e Paolo in piazza Libertà a Saronno per la messa in suffragio degli avisini defunti. Il rito religioso si tiene dalle 10, l’iniziativa è promossa da Avis Saronno con la comunità pastorale del Crocifisso risorte.

“Sarà l’occasione per manifestare la riconoscenza per quanto fatto da tante persone che, nel nascondimento, hanno donato tempo ed energie per il prossimo e la causa avisina” dicono dalla sezione Avis di Saronno.

Csome ogni anno, da 23 anni, il sabato precedente la Festa del Trasporto del crocifisso è stato invece il giorno in cui l’Avis comunale di Saronno porta in piazza le caldarroste, iniziativa che come sempre ha ottenuto grande successo; le caldarroste sono andate letteralmente a ruba. La giornata soleggiata è stata anche riscaldata dai tanti nuovi giovani volontari avisini che sono arrivati a dare una mano: aspetto che fa ben sperare per il futuro dell’associazione.

(foto archivio: i soci Avis durante la recente distribuzione di caldarroste in centro città)

06112021