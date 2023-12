Città

SARONNO – Per la prima volta dopo un quarto di secolo non ci sarà a Saronno la mostra dei presepi. In città se ne parla molto anche perchè agli appassionati non è arrivato il tradizionale avviso a preparare le proprie opere per l’esposizione.

A spiegare l’accaduto, con un’informativa attesa e temuta da molti, lo stesso sodalizio sulla propria pagina Facebook dove si sottolinea, con i numeri, il valore e il coinvolgimento che era in grado di creare l’iniziativa: “Da 25 anni Avis comunale di Saronno propone la mostra-concorso presepi, un appuntamento atteso da grandi e piccini e molto caro a noi di Avis. A dimostrarlo i numeri: le decine di artisti che in ciascuna edizione hanno presentato i loro elaborati, gli oltre 2000 visitatori che ogni anno ci hanno fatto visita nei giorni di apertura, persino le numerose chiamate e richieste di informazioni che stiamo ricevendo in questo periodo”.

Segue la spiegazione sull’accaduto: “Non solo l’attività di realizzazione dei privati impone un largo preavviso, ma anche l’ampio coinvolgimento delle scuole richiede tempi di organizzazione tali da consentire l’iscrizione della proposta tra le attività curriculari del nuovo anno scolastico. Nonostante l’impegno di Avis, non è stato possibile concordare per tempo l’utilizzo di sale comunali e siamo purtroppo costretti ad annunciare che la 23° mostra-concorso presepi non si terrà quest’anno”.

Il sodalizio guarda avanti con un simpatico invito al prossimo Natale: “Abbiamo già concordato con l’amministrazione comunale per il Natale 2024. Un augurio per questo Santo Natale e un arrivederci al prossimo anno… scaldando già la colla a caldo per i presepi futuri!”

(foto alcune immagini delle ultime edizioni)

—