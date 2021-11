x

x

SARONNO – Ieri due incidenti stradali a Saronno. Alle 16.20 incidente sulla Saronno-Monza, in quel tratto viale Lombardia, Nei pressi della zona commerciale fra la rotonda di via Piave ed il sovrappasso si è infatti registrato lo scontro fra due automobili, ed un uomo di 41 anni ha avuto bisogno di cure. E’ stato medicato direttamente sul posto dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese; sono arrivati anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia cittadina e della polizia locale, per deviare il traffico ed i rilievi del sinistro, a fine di ricostruire con precisione l’accaduto e chiarire le responsabilità.

In precedenza, alle 7.45, altro incidente: ion piazza Aviatori d’Italia si è verificata la caduta dalla bicicleta di uno studente di 16 anni. E’ stato soccorso dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri e dall’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, con la quale è sato quindi trasportato all’ospedale cittadino per essere medicato di lievi contusioni.

(foto archivio: viale Lombardia nei pressi di dove si è verificato l’incidente)

06112021