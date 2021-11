x

x

GERENZANO – Ciclista investito ieri sera alle 21.50 a Gerenzano: è successo in via Fratelli Ghirimoldi e sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza del Sos Uboldo. I soccorritori si sono presi cura del ciclista, un ragazzo di 17 anni che cadendo per fortuna ha riportato comunque non gravi lesioni. E’ stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Legnano per essere medicato.

Sempre a Gerenzano intervento dell’auto-infermieristica e dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella in una ditta di via dei Campazzi, alle 17.30, per un malore: il paziente, di 55 anni, si è comunque presto ripreso, è stato accompagnato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti clinici del caso.

Incidente ieri alle 18.55 anche nella vicina Cislago: uno scontro fra due utilitarie in via Papa Giovanni XXIII con due feriti, infine trasportati negli ospedali di Legnano e di Circolo di Varese.

(foto archivio: mezzi di soccorso in azione per una precedente emergenza sanitaria)

06112021