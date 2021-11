x

LIMBIATE – Il coro degli Alpini, la cittadinanza onoraria al milite ignoto, la consegna delle medaglie ai discendenti dei caduti limbiatesi: una serata ricca di emozioni al teatro civico di via Valganna a Lainte per le celebrazioni della Festa dell’Unità d’Italia e Giornata delle forze armate, lo scorso 4 novembre. Hanno partecipato le autorità cittadine, a partire dal sindaco Antonio Romeo.

“Un ringraziamento particolare all’Associazione bazionale Alpini del gruppo di Limbiate e alle persone che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa” dicono i responsbili dell’Amministrazione civica limbiatese.

In zona la Festa dell’Unità d’Italia e Giornata delle forze armate sono state in questi giorni celebrate con varie iniziative. L’altro ieri a Cogliate. Oggi a Ceriano Laghetto ed in altre località del circondario; il 4 novembre invece si è svolta a Saronno una cerimonia davanti al monumenti ai Caduti, con il sindaco Augusto Airoldi.

(foto: una immagine della serata dal sito ufficiale del Comune)

