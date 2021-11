x

SARONNO – Ammonta a 4.100 euro la maxi donazione realizzata dalla Cral Ferrovienord sezione sorriso con l’evento solidale organizzato con il Circo città di Roma venerdì sera.

In sostanza è stato proposto lo spettacolo di arte varia (senza leoni, tigri e affini) organizzato con la sezione Sorriso del Cral di Ferrovienord per devolvere il ricavato in beneficenza per il progetto della scuola ad Haiti. I fondi saranno usati per il sostegno alla didattica e il mantenimento agli studi di bambini e ragazzi.

Il circo ha aderito con entusiamo a questo progetto anche per il legame che si è creato con la città di Saronno dove hanno trascorso tutto il lockdown con il sostegno di diverse realtà, dalla Croce Rossa all’Enpa.

E’ l’ultimo tassello del circolo virtuoso che ha visto anche la possibilità di ospitare gratuitamente allo spettacolo Cls, il Granello, Cdd Giovanni Paolo II, il Villaggio Sos e alcuni piccoli della Gs Robur.

