Parco Lura, incontro online col direttore Occhiuto

LOMAZZO – “Il dibattito sul clima è una sfida planetaria che chiama in causa tutti, dal livello globale a scendere fino alla dimensione locale. A partire dal mese di novembre, nel quale ricorre la significativa ricorrenza della Giornata degli Alberi, avviamo un’iniziativa dedicata al clima e all’ambiente, per contribuire a promuovere stili più responsabili. Nel primo incontro del ciclo Tavolo per il clima, programmato per il 9 novembre, vogliamo partire dalla conoscenza della realtà locale, con le criticità e le sfide che ci toccano più da vicino. Incontreremo Francesco Occhiuto, direttore del Consorzio Parco del Lura; la serata vedrà inoltre la partecipazione di Margherita Caruso, di Culturaintour”. Ad annunciare l’appuntamento è l’Amministrazione comunale di Lomazzo.

L’incontro si svolgerà online, martedì sera alle 21, in diretta sulla pagina Facebook della biblioteca di Lomazzo e avrà come titolo “L’ambiente, protagonista del nostro futuro? Dalle politiche globali alle politiche locali”. “Nella chiacchierata online ci faremo spiegare dal direttore dell’ente che gestisce il nostro parco cosa sono i sistemi ambientali, quali sono i sistemi ambientali del territorio che ci circonda, e perché i sistemi ambientali sono un tema che ci riguarda. Parleremo delle attuali criticità e delle minacce che essi subiscono; vedremo quali punti di forza il nostro territorio ancora conserva, e approfondiremo i temi di lavoro sui quali si sta operando. Parleremo poi degli alberi e delle sfide del miglioramento forestale nel territorio della valle del Lura; aprendo infine uno sguardo al prossimo futuro, verso i progetti integrati di intervento, e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e gli aspetti legati al nostro territorio. Sarà insomma l’occasione per fare il punto su tanti temi” riepilogano dal Comune.

Il pubblico che assisterà alla diretta potrà intervenire ponendo domande alle quali i relatori risponderanno.

Link per seguire la diretta video: https://www.facebook.com/events/3143769612517731/ è possibile mettere da subito il “partecipa” all’interno dell’evento per ricevere un promemoria poco prima dell’inizio dell’evento online.

08112021