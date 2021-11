x

SARONNO – Hub vaccinale di Saronno a pieno regime, si è arrivati alla somministrazione di oltre 92 mila vaccinazioni, e si va verso il traguardo dei 100 mila, dall’inaugurazione del 12 aprile ad oggi. Al momento in città è stata vaccinata il 93 per cento della popolazione target, almeno con la prima dose (31.500), e sono 28.600 i cittadini che hanno ottenuto anche la seconda dose, ovvero oltre l’88 per cento della popolazione target. A fare il punto della situazione è stato il sindaco Augusto Airoldi nella tarda mattinata di ieri parlando ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria di piazza Libertà. E’ in corso anche la somministrazione delle terze dosi. l’hub è aperto dal lunedì e venerdì 8 dalle 19 e sabato dalle 8 alle 13. Il numero di somministrazioni giornaliere, che a settembre era sceso per poca richiesta a 250-300 al giorno è in questo periodo praticamente raddoppiato.

All’hub, ha ricordato il sindaco, è in corso anche la somministrazione della vaccinazione anti-influenzale, per quanto riguarda alcuni medici di base; il questo caso per prenotazione bisogna rivolgersi al proprio dottore.

In merito ai tamponi – Resta significativa la richiesta per ottenere i tamponi che valgono per il green pass, in farmacia, da parte di persone che devono viaggiare fuori Europa o che non sono ancora vaccinate; “e spesso nelle farmacie comunali si registra il tutto esaurito” ha ricordato Airoldi.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi)

