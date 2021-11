Origgio 2020: “Sciopero nettezza urbana ma troppi cittadini non lo sapevano”

x

ORIGGIO – Fa discutere la presenza di molti sacchetti dei rifiuiti lasciati ieri mattina dai cittadini fuori casa, a Origgio, e non raccolti per lo sciopero degli addetti della nettezza urbana. La lista civica d’opposizione Origgio 2020 è critica col Comune: “Girando ieri per le vie di Origgio si è potuto costatare che la maggior parte dei cittadini non erano al corrente dello sciopero della raccolta dei ifiuti! Non contestando le ragioni dello sciopero degli operatori, non possiamo fare altro che notare una mancanza di comunicazione, l’ennesima, tra Amministrazione civica e cittadini”.

Proseguono da Origgio 2020: “La comunicazione che è stata esclusivamente “tecnologica”, ovvero tramite i canali di internet, mentre a nostro avviso “alla vecchia maniera” si sarebbe evitata l’esposizione dei rifiuti, per fortuna nell’occasione di trattava solo di carta e verde, praticamente per tutta la giornata con una conseguente mancanza di decoro urbano”.

(foto archivio: sacchi dei rifiuti in città)

09112021