LIMBIATE – Anche il comune di Limbiate si servirà presto della messaggistica istantanea per comunicare con i suoi cittadini.

La giunta Romeo ha approvato in questi giorni l’attivazione del servizio di WhatsApp al fine di implementare la comunicazione dell’ente attraverso il raggiungimento del maggior numero possibile di persone, così come avviene in molti altri comuni.

La comunicazione sarà unidirezionale e permetterà agli uffici comunali di informare i limbiatesi su ciò che succede in città: viabilità, servizi al cittadino, eventi culturali e altre novità utili.

Al momento il servizio non è attivo: a giorni verranno comunicate le modalità di iscrizione. Per attivare le notifiche sarà sufficiente inviare un messaggio con cui si richiede di ricevere news e comunicazioni, per una o più aree tematiche, direttamente sul proprio smartphone.

28012021