SARONNO – “Capita di tanto in tanto di notare che le pagine istituzionali social del Comune di Saronno richiamino con un bel copia-incolla quanto scritto sulla pagina social “Augusto Airoldi – Sindaco di Saronno”. Dunque colui che cura la comunicazione istituzionale per il Comune di Saronno ha richiamato sulle pagine social istituzionali il testo presente sulla pagina privata del Sindaco Airoldi, creata a suo tempo non certo con funzione istituzionale”.

Inizia così la nota dell’ex assessore Lucia Castelli in merito alle scelte comunicative dell’Amministrazione.

“Vale la pena ricordare che il responsabile della comunicazione istituzionale del Comune di Saronno ha il dovere di informare i cittadini con linguaggio e soprattutto con contenuti istituzionali di ciò che avviene a Saronno e di ciò che l’Amministrazione di tutti i saronnesi sta facendo per la città. Appare poco professionale richiamare e far propri contenuti tratti da pagine social evidentemente schierate politicamente in quanto nate per sponsorizzare una candidatura a sindaco sostenuta da partiti politici. Caratteristica essenziale di un responsabile della comunicazione di un ente pubblico territoriale è quella di non formulare notizie attribuendo taglio politico all’informazione. Altrimenti si tratterebbe di un’informazione manipolata che altera la realtà dei fatti”.

01072021