CARONNO PERTUSELLA – Sono tornate le luci notturne nel cielo del Saronnese: attorno alle 22 di ieri l’avvistamento, luci verdi, rosse e bianche, alla periferia di Caronno Pertusella, come già avvenuto precedentemente alla periferia di altre località della zona. Niente paura e niente ufo comunque ma una delle periodiche esercitazioni di volo notturno da parte dell’elisoccorso.

Da qualche tempo, infatti, i velivoli attrezzati per le emergenze sanitarie sono stati messi nelle condizioni di potere intervenire anche quando è buio, seguendo specifici protocolli di sicurezza. Ovviamente, servono un certo numero di ore di addestramento specifico ai piloti, e questo spiega come mai gli avvistamenti di elicotteri di notte ed a bassissima quota non siano poi così inusuali in zona, che è evidentemente fra quelle prescelte per tali test.

La rotta – In questo caso il velivolo, proveniente da nord, ha superato in volo l’autostrada Pedementana sfiorando Rovellasca e quindi spostandosi sino ai sobborghi di Caronno Pertusella e compiendo alcuni test di sorvolo a bassa quota nella zona al confine con Cesate.

09112021