x

x

SARONNO – Anche questa mattina il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato, hanno incontrato i commercianti della città. Questa volta sono stati nel quartiere Prealpi, dove si sono confrontati con gli operatori “sulla situazione commerciale post pandemica, sulle nuove metodologie di vendita nate nel periodo di lockdown per il coronavirus, sulle migliorie che l’Amministrazione potrebbe mettere in atto per sostenere le attività. Come sempre, chiacchierate interessanti e di grande utilità!” si legge in una nota del Comune saronnese.

Nei giorni scorsi il sindaco Airoldi e l’assessore D’Amato avevano visitato gli esercenti che hanno le loro attività in zona Santuario. Al via nei prossimi giorni anche gli incontri nei quartieri da parte degli amministratori saronnesi, per un confronto diretto con i cittadini sulle problematiche nei vari rioni.







(foto: alcuni momenti della visita al Prealpi questa mattina da parte del sindaco Augusto Airoldi e dell’assessore comunale al Commercio Domenico D’Amato)

10112021