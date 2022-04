x x

SARONNO – Dopo la vittoria in Coppa Lombardia dello scorso weekend e la vittoria in settimana in campionato, l’Az Robur Saronno trionfa anche contro Romano in trasferta con risultato di 70-76. Partita tiratissima dall’inizio alla fine in cui i biancoazzurri riescono a spuntarla grazie a uno sprint nell’ultimo periodo di gioco. Grande prestazioni dei ragazzi di Biffi, con miglior marcatore Cozzoli (20 punti).

Con questa vittoria continua il momento positivo della Robur che si fa sentire nella parte alta della classifica.

Romano: Perego 1, Deleidi 13, Ferri 15, Villa 14, Bovini 0, Amboni 0, Milesi 0, Dadda 14, Rossi 13, Frroku NE

AZ Robur Saronno: Politi 8, Marusic 12, Cozzoli 20, Cova NE, Quinti 9, De Capitani 8, Gurioli 8, Tresso 4, Pellegrini 7, 8, Motta 0, Banfi NE, Fabbian NE

Giacomo Rimoldi