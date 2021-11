x

CASTELLANZA Si gioca per l’ottava giornata del campionato di terza categoria che vede impegnate la Union Castellanza e l’Amor Sportiva. Pronti via il Castellanza parte alla grande si procura un rigore al minuto 16′ del primo tempo trasformato poi da Fraschini. Ancora la squadra di casa che ritrova il gol al minuto 39′ del primo tempo con Colombo da punizione. Si chiude il primo tempo con il risultato di 2-0.

Si scende in campo per il secondo tempo che inizia con più grinta da parte dell’amor tant’è che ha due occasioni da gol al minuto 28′ e al minuto 30′, per poi giungere al gol al minuto 36′ con una fantastica rovesciata di Marzullo. L’Amor si ripete al minuto 37′ con gol di Aloardi. Sembrava che la partita dovesse terminare con un pareggio quando invece al minuto 46′ il Castellanza va in gol per la terza volta con Pace che regala così i tre punti alla propria squadra.

A.S.D UNION ORATORI CASTELLANZA – A.S.D AMOR SPORTIVA 3-2

A.S.D UNION ORATORI CASTELLANZA: Gentilucci, Andreotti (42′ st Pace), Fiore, Martin, Fraschini, Barella, Monti, Colombo S., Milani (25′ st Colombo R.), Volonte (37′ pt Soprano), Mota (21′ st Ronci).

A disposizione Rossi, Terzi.All. Poggioli.

A.S.D AMOR SPORTIVA:Chiti, Carioli (27′ st Premazzi), Caimi, Gariboldi (1′ st Marzullo), Baruzzo, Ferrario, Rubino (1′ st Forcisi), Maiocchi (1′ st Crosta), Nigro (1′ st Wagner), Aloardi, Banfi.

A disposizione Lovera, Vidovic, Gazzetta, Arrius. All. Galimberti.

Marcatori:16′ st Fraschini(Ca), 39′ st Colombo(Ca), 36′ st Marzullo(As), 37′ st Aloardi(As), 46′ st Pace(Ca).