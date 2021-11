x

x

LIMBIATE – Si è tenuta nei giorni scorsi la visita degli studenti delle scuole cittadine ai monumenti di Limbiate, per ricordare i caduti, la Festa dell’Unità d’Italia e la Giornata delle forze armate.

“Gli studenti delle scuole di Limbiate hanno partecipato al giro dei monumenti cittadini per onorare i caduti di tutte le guerre in occasione della celebrazioni – riepilogano dal Comune – Insieme a loro, come di consueto, hanno preso parte le autorità e le associazioni del territorio per il momento di deposizione della corona d’alloro. La partecipazione è stata straordinaria: una moltitudine di studenti ha contribuito a rendere ancor più emozionante l’iniziativa attraverso canti, manifesti e letture a tema preparate in classe insieme ai docenti. Le celebrazioni sono poi continuate in serata al teatro comunale per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto e la consegna delle medaglie d’onore ai discendenti dei caduti limbiatesi nella Grande guerra“.

(foto: un momento della visita di autorità e studenti ai monumenti di Limbiate)

