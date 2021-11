x

x

TURATE – Come anticipato, sabato 13 novembre, Militanti della Fratellanza Animalista sono tornati in azione a Cascina Piatti Turate per far capire ai cacciatori “che la devono finire di fare i prepotenti con le persone vessate dalla loro presenza”

“Un cacciatore teneva il fucile a tracolla che scivolava spesso – spiegano gli attivisti raccontando il blitz – se il fucile fosse carico o meno, non lo sappiamo. Una cosa è certa, se l’arma fosse caduta e se fosse stata carica, un colpo sicuramente partiva, ecco come si spiegano gli incidenti di caccia di questi figuri. Un altro cacciatore si è rintanato in auto. I militanti dopo aver rovinato la mattinata ai primi cacciatori, si sono diretti a Cogliate (Monza e Brianza) ed hanno scovato un cacciatore a meno di cento metri dalla zona ciclabile, nel filmato tutto è documentato”

“I cacciatori sono soggetti pericolosi – concludono gli animalisti – le “ronde” non le devono fare gli animalisti, ma chi di dovere. Fucili carichi e distanze non rispettate, a conferma che i cacciatori sono bracconieri con la licenza”.





14112021