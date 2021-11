x

COGLIATE – “Nel silenzio della notte scorsa un trasporto eccezionale di 36 metri ha attraversato Cogliate: trasportava le travi principali del tetto della nuova palestra”. Anche il sindaco Andrea Basilico ha atteso la scorsa notte l’arrivo in paese dell’enorme rimorchio che trasportava la struttura principale del tetto del nuovo palasport. Il progetto è decollato e si sta ora concretizzando.

Come ricorda il sindaco Basilico “nonostante le molte difficoltà causate dagli assurdi aumenti di prezzi dei materiali, dalla scarsità degli stessi, dal lockdown che abbiamo attraversato e dal covid che attualmente complica tutto, i lavori procedono per riuscire a concludere questa importante e complessa opera, fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi e dello sport cogliatese”.

Il passaggio del gigantesco mezzo ha creato grande curiosità, anche se è avvenuto di notte per creare meno intoppi possibili sul traffico.

(foto: l’arrivo del trasporto eccezionale, nella notte, a Cogliate. Ad attenderlo gli agenti della polizia locale)

18112021