SARONNO – “Cari No Vax, Saronno è una comunità che tiene alla sua salute, specialmente a quella dei suoi figli: non passerete, fatevene una ragione!”

E’ il post sulla pagina del profilo Augusto Airoldi sindaco di Saronno che ha scatenato una vera e propria pioggia di commenti. Il commento è stato inserito il 13 novembre con una foto del raid del gruppo Vivi che ha coperto di scritte no vax la città di Saronno da corso Italia a via Pola dalla stazione alla facciata della scuola media Bascapè in via Ramazzotti.

Così il sindaco Airoldi ha postato proprio la foto della scritta realizzata sulla facciata della scuola media a ridosso del centro con un commento rivolto direttamente ai no vax. Il risultato sono stati migliaia di commenti di no vax che spiegano come “i vaccini uccidono” e altre persone che ne contastano le posizioni.

Tante anche le reazioni rapide: oltre 170 di cui solo una ventina di like affiancati da decine e decine di emoticon arrabbiate.

DENUNCIATA UNA 55ENNE DI ROVELLASCA PER IL BLITZ NO VAX A SARONNO