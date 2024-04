Città

SARONNO – Furto al bar alle 7,30 in centro: scassinata la porta, svuotata la cassa.

Tra le macerie della demolizione di corso Italia spunta una pagina di storia saronnese. L’ha notata, con grande spirito d’osservazione, e si è attivato per preservarla l’architetto ed ex assessore Alessandro Merlotti che ieri sera, venerdì 13 aprile, ha scritto al funzionario responsabile per la zona del Saronnese della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese Giuseppe Scuderi.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Macchine movimento terra, ruspe ed escavatori stamattina, sabato 13 aprile, in via Sampietro è stato demolito lo stabile al civico 42 che fa parte dell’area dismessa Pozzi-Ginori.

Blitz dei no vax al cimitero di Rovellasca: la recinzione è stata ricoperta di scritte con la vernice contro le vaccinazioni dei bambini. Gli imbrattamenti sono stati compiuti in orario notturno, nessuno si è accorto di niente sino alla mattinata odierna, quando le scritte sono state notate dai cittadini in visita al campo santo, che si trova in via Foscoli.

14042024