Comasco

ROVELLASCA – Blitz dei no vax al cimitero di Rovellasca: la recinzione è stata ricoperta di scritte con la vernice contro le vaccinazioni dei bambini. Gli imbrattamenti sono stati compiuti in orario notturno, nessuno si è accorto di niente sino alla mattinata odierna, quando le scritte sono state notate dai cittadini in visita al campo santo, che si trova in via Foscoli ed è circondato da un muro di recinzione bianchissimo, una “tentazione” di fronte alla quale i no vax evidentemente non sono riusciti a resistere.

Non è certo la prima volta, in zona, che si verificano episodi di questo tipo: saranno ora avviati accertamenti per provare a risalire ai responsabili dell’accaduto che oltre alle sanzioni del caso rischiano anche di dovere ripagare tutti i costi per la ritinteggiatura della recinzione.

(foto: alcune delle scritte no vax sul muro del cimitero di Rovellasca)

13042024