LIMBIATE – E’ di un morto e 4 intossicati il bilancio dell’incendio avvenuto questa mattina nel centro di Limbiate, dove oltre a carabinieri e polizia locale sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti da tutta la zona.

L’allarme è scattato stamane alle 6 quando è stato notato il fumo uscire dall’appartamento di un pensionato di 83 anni, al secondo piano di uno stabile in via Mazzini all’angolo con via Bolzano; fumo talmente intenso che ha causato uno stato di intossicazione fra le persone – una intera famiglia – abitante nell’alloggio accanto: padre, madre e due bimbi sono stati soccorsi dal personale delle ambulanze subito accorse; nessuno è apparso in pericolo di vita. Mentre i pompieri sono entrati da una finestra nell’appartamento del pensionato, che è stato trovato ormai deceduto.

Sul posto è accorso anche il sindaco, Antonio Romeo. Sono ora in corso le opere di messa in sicurezza e sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

21112021